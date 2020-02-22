Цитата: Я:

Чем занимается отдел счастья и долголетия при акимате Алматы

Вообще классный отдел, да и тема шикарная . Их даже надо разделить на счастье и долголетие отдельно. Гуляет же сейчас в Сети цитата: Раньше жили плохо, но долго...А сейчас хорошо, но мало...Видимо, дохнем от счастья. Так что точно нельзя такие отделы в один объединять. Как-то вроде функции у них не совпадают. Да и вообще. В акиматах должны быть только такие и подобные им отделы. Есть же уже отдел благосостояния вроде. Надо упразднить вообще такие проблемные отделы, как, в первую очередь отделы ЖКХ, предпринимательства, промышленности и др. - с заменой их на отдел желаний и мечтаний. (Проблем там уже вроде нет, и зачем они тогда нужны). И создать еще отделы Бас аман болсын, Всё хорошо, ну и тд.