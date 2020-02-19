pro100tak Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 499

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:15 Цитата: Я:



Ну я езжу за рулем столько же лет, даже больше. И при чем здесь протокола? У меня ни одного ДТП не было, не то что протоколов. Был один случай, подставился я, чтобы пешехода защитить от летуна. Ну тогда обошлось. М.день успел тормознуть именно увидев машину. Спасибо еще говорил без конца.

Я как водитель не понимаю пешеходов, которые идут по зебре как будто у них броня, болтая при этом по телефону или в наушниках. И я в то же время, как любитель ходить пешком, стараюсь даже не подходить к краю проезжей части, чтобы не останавливать поток машин. У нас же не Москва или Нью-Йорк, поток же не бесконечный. Посмотрел, что машины далеко или не будут сильно тормозить, убедился и быстренько перешел, попутчиков жду. Я не понимаю бредущих по переходу пешеходов, и как пешеход стараюсь не мешать машинам, чтоб меньше меня материли водители. Но пешеходов разных много, да и водителей. В любом случае, водители сидят как в танке против пешехода. И если что-то не видно (будь там автобусная остановка, зебра) - не гоните, тормозните. И что значит в этом случае закон? Сбил водитель человека насмерть. Убил. И погибают мать или отец детей, дети. Упаси Всевышний. Но как сможет жить сбивший (убивший) нормальной жизнью? Типа, я не виноват и все? Может, моральные устои "Я" позволят ему жить спокойно, если не дай бог такое случится?



[Исправлено: pro100tak, 22.02.2020 - 08:00]



[Исправлено: pro100tak, 22.02.2020 - 08:11]