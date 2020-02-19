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≡ Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкцию в отношении 70-летнего водителя автомобиля "мерседес", сбившего пешеходов на на пр. Кобланды батыра, суд рассмотрел 18 февраля. Прокуратура настаивала на изменении меры пресечения, так как полагала, что подозреваемый может покинуть Казахстан
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§ alex_60
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Вы можете ходить , как хотите


вы как ?
ходить надо по правилам, лесной человек.
тормоза проверьте.
не у машины, у себя.
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§ pro100tak
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
pro100tak


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Сообщений: 499
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 22.02.20 - 05:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:

Ну я езжу за рулем столько же лет, даже больше. И при чем здесь протокола? У меня ни одного ДТП не было, не то что протоколов. Был один случай, подставился я, чтобы пешехода защитить от летуна. Ну тогда обошлось. М.день успел тормознуть именно увидев машину. Спасибо еще говорил без конца.
Я как водитель не понимаю пешеходов, которые идут по зебре как будто у них броня, болтая при этом по телефону или в наушниках. И я в то же время, как любитель ходить пешком, стараюсь даже не подходить к краю проезжей части, чтобы не останавливать поток машин. У нас же не Москва или Нью-Йорк, поток же не бесконечный. Посмотрел, что машины далеко или не будут сильно тормозить, убедился и быстренько перешел, попутчиков жду. Я не понимаю бредущих по переходу пешеходов, и как пешеход стараюсь не мешать машинам, чтоб меньше меня материли водители. Но пешеходов разных много, да и водителей. В любом случае, водители сидят как в танке против пешехода. И если что-то не видно (будь там автобусная остановка, зебра) - не гоните, тормозните. И что значит в этом случае закон? Сбил водитель человека насмерть. Убил. И погибают мать или отец детей, дети. Упаси Всевышний. Но как сможет жить сбивший (убивший) нормальной жизнью? Типа, я не виноват и все? Может, моральные устои "Я" позволят ему жить спокойно, если не дай бог такое случится?

[Исправлено: pro100tak, 22.02.2020 - 08:00]

[Исправлено: pro100tak, 22.02.2020 - 08:11]
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§ Я
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 22.02.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
не дай бог такое случится

Вот и я о том же : от тюрьмы, да от сумы - не зарекайся. Но и винить человека только за то, что он в машине - бесчеловечно. 8 секунд длится видео . Неужели жизнь девочки стоила этих секунд ? Или теперь в отместку нужно затравить водителя ?
К стати, писал я о том, что гласят ПДД , а не о своем отношении. Но каждый видит то, что ему хочется .
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