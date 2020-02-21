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≡ "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла полицейским раскрыть многомиллионную кражу в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла полицейским раскрыть многомиллионную кражу в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38101
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 февраля в одном из частных домов областного центра в районе ночного клуба "София" была совершена кража в особо крупном размере. Четверо подозреваемых задержаны.
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§ alex_60
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//украли 12 млн тенге, которые лежали в дамской сумке///////
//они копят деньги на покупку жилья.//
все сходится.
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§ сайлау курманов
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3536
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.02.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ну! Кажется по НТВ такой сюжет был в каком-то сериале
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§ kostyk777
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 21.02.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги в сумочке - нехорошо, а собака сытая - правильно. :-)
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§ alex_60
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему сотрудники такие упитанные?
получает 2000000 тенге?
глаз даже не видно.
он сможет погнаться за преступником?
смешно же.
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§ Тот самый
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
он сможет погнаться за преступником?


Не известно. Но уж если догонит, то так навалится сверху, что преступник и дыхнуть не сможет, не то что убежать. А там и подмога подойдёт.
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§ лимон
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.02.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так это не палка колбасы помогла - а собака, не доевшая палку со штрих-кодом
ну и 12млн. в сумочке без присмотра - гениально!
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§ самый умный
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 21.02.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги-то вернули? Или изъяли как вещдок?
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§ Тот самый
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
так это не палка колбасы помогла - а собака, не доевшая палку со штрих-кодом


Мне кажется, всё равно нужно отметить смекалку полицейских.
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 21.02.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Мне кажется, всё равно нужно отметить смекалку полицейских.

по любому они себя вознаградили ;-) доели колбасу 8-)
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§ KOS77
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 22.02.20 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что нашли тварей, но жаль руки им не обрубают. Ко мне летом тоже среди дня, во время часового отсутствия залез кто-то, но искать даже не пытались (видимо ущерб мал оказался), составили протокол, взяли заявление, сняли отпечатки, изъяли личину замка и удалились. По сей день тишина... Хранить/копить деньги дома, да ещё и такую сумму мягко говоря странно в наше время?! На депозите бы неплохо подкопили.
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§ elektron
"Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла полицейским раскрыть многомиллионную кражу в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4453
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.02.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Ко мне летом тоже среди дня, во время часового отсутствия залез кто-то, но искать даже не пытались (видимо ущерб мал оказался)

Смею предположить (ничего личного) ;-) Просто представительности не хватило, полагаю.
Зайдёт там дамочка от Шанель или Парниша от Кордена, всё и запишут и составят и найдут.
А ведь каждый человек имеет равные права и обязанности. Вот только в органах менталитет.
Хотя в данном конкретном случае, заслуживают похвалы.
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§ KOS77
"Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла полицейским раскрыть многомиллионную кражу в Костанае
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 22.02.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Смею предположить (ничего личного)

Вы почти правы, скажим так, не проявил особой настойчивости в контроле за движением расследования. От части из-за не особо значительной суммы украденного, от части из-за неверия в положительный исход дела, да и некогда было заниматься "шевелением" полиционеров.
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§ pro100tak
Re: "Штрих-код остался" - Палка колбасы помогла...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 22.02.20 - 05:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
глаз даже не видно.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-politseyskih-s-lishnim-vesom-rasskazali-v-mvd-390410/
может будет как-то теперь видно :-x
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