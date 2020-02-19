pro100tak Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 499

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:15 Цитата: Я:



Ну я езжу за рулем столько же лет, даже больше. И при чем здесь протокола? У меня ни одного ДТП не было, не то что протоколов. Был один случай, подставился я, чтобы пешехода защитить от летуна. Ну тогда тоже обошлось. М-день успел тормознуть именно увидев машину. Спасибо еще говорил без конца.

Я как водитель не понимаю пешеходов, которые идут по зебре как будто у них броня, болтая при этом по телефону или в наушниках. И я в то же время, как любитель ходить пешком, стараюсь даже не подходить к краю проезжей части, чтобы не останавливать поток машин. У нас же не Москва или Нью-Йорк. Посмотрел, что машины далеко или не будут сильно тормозить, убедился и быстренько перешел, попутчиков жду. Я не понимаю бредущих по переходу пешеходов, и как пешеход стараюсь не мешать машинам, чтоб меньше меня материли водители. В любом случае, водители сидят как в танке против пешехода. И если что-то не видно (будь там автобусная остановка, зебра) - не гоните, тормозните. И что значит в этом случае закон? Сбил водитель человека насмерть. Убил. И погибают мать или отец детей, дети. Упаси Всевышний. Но как сможет жить сбивший (убивший) нормальной жизнью? Типа, я не виноват и все?