Цифры МСХ больше похожи на сказки, и мы все это ощущаем в (на) толщине своих бумажников. Цены на мясо растут с непонятной скоростью, логического, экономического объяснения которой не найти. При этом такие СМИ, как КТК, закон кз, литер кз приводят такие данные о росте цен, что создается впечатление о не дружбе между МСХ и упомянутыми СМИ. Задать поиск на их сайтах - там выходят совсем другие данные. И даже если вдруг вести речь о росте 0,7 % (продтовары 0,9) в месяц, то, как тут говорил один любитель сложных процентов , - какую инфляцию мы получим по году? Добавим к этому, что сравнение продтоваров с промтоварами совсем неуместно, более того, ни к чему и совершенно некорректно. И если из продтоваров у нас хоть что-то свое, то что у нас из промтоваров производится? Разная оборачиваемость, востребованность, потребность и потребляемость. Это как сравнивать обычные выходные с уик-эндом на Канарах. А ведь дальше - больше. Есть субсидии на мясо, на скот. Вот МСХ лучше бы вместе со всякими контролирующими и прочими органами поискал, что и как там делится. Убойные пункты, откормплощадки - все это у нас есть. На них и через них идут субсидии. Суммы большие. А сделал ли ты реально промзабой с реальной, честной печатью или прошел твой бычок откорм, да это икс3. Вспомнилась вдруг сакраментальная, знаменитая фраза: "Эту страну погубит коррупция" (Черный Джек в "Человеке из бульвара капуцинов").