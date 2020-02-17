Маркс Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона? #153





(Полноправные пользователи) Сообщений: 787

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:47 Цитата: yudjin:

По неизвестным нам причинам.

Да причины-то как раз известны. Дело тут совсем не в часовых поясах. Все дело в том, что уступив в малом, ты создаешь прецедент. А как известно, покажи народу палец, так он тебе и руку по локоть откусит. Нельзя идти ни на какие уступки, этим власть показывает электорату свою слабость. Только крепкая рука на руле, никаких вихляний, пусть даже в ущерб здравому смыслу, иначе - дело труба, начнутся всякие рыскания и бурления, потом не остановишь.



С другой стороны, чтобы властвовать, нужно разделять. Поэтому разрешить перевести время можно и нужно было только какой-то одной области. Кызылорда оказалась первой. Теперь она выпала из битвы за возврат исторического времени, оставив костанайцев без своей поддержки и став лояльнее властям. Жителям нашей области теперь придется долго тянуть нелегкую лямку жизни в чужом часовом поясе, пока не подойдет очередной лимит следующего послабления и разрешения от грозного начальства.