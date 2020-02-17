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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38108
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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§ alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 12:23
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Баба Нюра уборщица?

Абайка, ты что имеешь, против уборщиц?... :lol: :oops: ;-)
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§ abaika95
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3215
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.02.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не надо понимать буквально/



Ну так примеры приводить нужно по актуальнее)


Цитата-/хотя бы по данным форс/


Странная статистика) 3и по росту промышленности,2и по строительству,зарплата выросла,по ценам на продукты третьи с конца,по противодействию коррупции 3и ,и по легкости ведения бизнеса 8 )


А вообщем на 10 месте)
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§ Маркс
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Маркс


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Сообщений: 787
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
По неизвестным нам причинам.

Да причины-то как раз известны. Дело тут совсем не в часовых поясах. Все дело в том, что уступив в малом, ты создаешь прецедент. А как известно, покажи народу палец, так он тебе и руку по локоть откусит. Нельзя идти ни на какие уступки, этим власть показывает электорату свою слабость. Только крепкая рука на руле, никаких вихляний, пусть даже в ущерб здравому смыслу, иначе - дело труба, начнутся всякие рыскания и бурления, потом не остановишь.

С другой стороны, чтобы властвовать, нужно разделять. Поэтому разрешить перевести время можно и нужно было только какой-то одной области. Кызылорда оказалась первой. Теперь она выпала из битвы за возврат исторического времени, оставив костанайцев без своей поддержки и став лояльнее властям. Жителям нашей области теперь придется долго тянуть нелегкую лямку жизни в чужом часовом поясе, пока не подойдет очередной лимит следующего послабления и разрешения от грозного начальства.
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