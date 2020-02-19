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≡ Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкцию в отношении 70-летнего водителя автомобиля "мерседес", сбившего пешеходов на на пр. Кобланды батыра, суд рассмотрел 18 февраля. Прокуратура настаивала на изменении меры пресечения, так как полагала, что подозреваемый может покинуть Казахстан
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§ drakon
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Для тех, кто в танке повторю

А как водитель - убеждается,
что я - убедился?... :lol:
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§ Змея Подколодная
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 872
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 20.02.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К стати, не приведи никто вашим родственникам или вам оказаться участниками подобного

А от этого никто не застрахован, в том числе Вы и Ваши родственники, если вы не на личном вертолете передвигаетесь. Так что и Вам того же и по этому же месту.
ПыСы. А с такими д....ми за рулем, шансы быть размазанным по асфальту сильно возрастают. И это очень прискорбно. И ведь не отфильтруешь никак, принес справку с наркологии и от окулиста-получи права. И по факту за рулем сидит ч.о, которое забило на всех и вся.
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§ Тот самый
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
Тот самый


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Сообщений: 506
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
никогда не окажутся под машиной именно потому , что я научил их не выходить не переход до тех пор, пока не убедятся в собственной безопасности.


Так её машина в правом ряду пропускала, поэтому она и вышла. А на этот случай в ПДД есть пункт 14.2 и водитель его грубо нарушил.

14.2. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ОСТАНОВКИ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.

И вообще нерегулируемый переход на 6-полосной дороге - дурацкая идея. Проектировщики и заказчики также виноваты в смертях на таких переходах.
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§ Я
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Для того нужно всего лишь помнить , то свою )!(опу остановить легче , чем даже катящуюся накатом машину, и ваша жизнь дорога только вам. Так что необходимость в вертолете отпадает .
Спасение утопающего - дало рук самого утопающего
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§ alex_60
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7283
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:


писатель что-ли?
прочитай сто раз правила в посту 17.
пункт 14-2
может дойдет.

[Исправлено: alex_60, 20.02.2020 - 14:05]
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§ 3DO
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
3DO


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Сообщений: 2039
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 20.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Спасение утопающего - дало рук самого утопающего"
Ну может в твоем сознании, где дорог общего пользования, как и ПДД - нет, как явления, в принципе, спасение утопающих и правда их рук дело. И взаимоотношения всех участников движения - это локальная война. Но в нормальном обществе, все это прописано и расписано: права и обязанности.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.02.2020 - 14:46]
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§ ACROS
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 14:26
Комментарий удален модератором.
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§ Я
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 14:31
Комментарий удален модератором.
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§ Я
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Сам удивляюс

Как это мне удалось управлять авто аж 43 года и не иметь ни одного протокола ? Даже административного.
А такие знатоки правила руки в элементарной ситуации не разберетесь.
Счастливо оставаться.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.02.2020 - 14:49]
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§ ACROS
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
элементарной ситуации не разберетесь


Что тут разбираться: виноват ВОДИТЕЛЬ, в любом случае, потому что пешеходный переход.

Правило правой руки - элементарно спрашиваешь у нынешней молодёжи ( в большинстве своём) глаза выпучены - мало кто знает что это такое.
У меня общий стаж 42 года, ещё школьные права, на автоделе получили.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.02.2020 - 15:26]
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§ Николаич I
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
Николаич I


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Сообщений: 17
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 21.02.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Для тех, кто в танке повторю "На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен." И ни я ни мои родственники никогда не окажутся под машиной именно потому , что я научил их не выходить не переход до тех пор, пока не убедятся в собственной безопасности. К стати, не приведи никто вашим родственникам или вам оказаться участниками подобного

Просто за голову хватаюсь, читая ваши комментарии! А как правильно убедиться в безопасности, не подскажете?
Вот пример из собственной жизни, причем не единичный(!), когда собираешься переходить по пешеходке дорогу, останавливаешься на обочине, водители тебя увидели, остановились, пропускают и ты идёшь. Но вдруг из-за остановившегося потока машин вылетает некое существо, решившее что ждать, пока стоящие перед ним машины продолжат движение, это для него слишком унизительно, и на огромной скорости пролетает перед твоим носом! И твоё счастье, если в этот момент ты ещё не успел шагнуть на ту полосу, на которую он вылетел! Вот тебе и убедился в безопасности. Может ещё дрон на разведку посылать, чтоб совсем убедиться что на тебя не несётся муд*ло, которое не желает сбрасывать скорость, пересекая пешеходку и которого совсем не волнует почему остановился поток впередиидущих машин?! И если такой умник за рулём намеренно не притормозил, предполагая что дорогу переходит человек, и сбивает его насмерть, то это ни что иное, как предумышленное убийство!
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§ elektron
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4447
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.20 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Может ещё дрон на разведку посылать, чтоб совсем убедиться что на тебя не несётся муд*ло, которое не желает сбрасывать скорость

Аплодирую стоя! :lol:
Остаётся, как кто то сказал, а как убедится в том, что водитель убедился, что вы сами убедились.
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