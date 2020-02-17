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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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* Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7081
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Настенька:

Кстати поздравляю,судя по всему вас теперь не 3.5,а 4.5 :lol:
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* Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7081
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они не НЕ ХОТЯТ - им всё равно. Если им всё равно - значит им одинаково комфортно будет в любом случае.

Витя им не всё равно,ОНИ НЕ ХОТЯТ ,ну это разные вещи.
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§ Настенька
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 20.02.20 - 20:45
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4447
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кстати поздравляю,судя по всему вас теперь не 3.5,а 4.5

И меня приплюсуй. ;-) Люблю логику и порядок, а тут бардак такой со временем ужос просто. :lol:
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* Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7081
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Люблю логику и порядок, а тут бардак такой со временем ужос просто.

Ну огромный Китай территория которого расположена в пяти часовых поясах,как то живёт по единому времени и неплохо живёт между прочим.Так что есть с кого пример брать.
А вас как жителя Германии к сожалениюне не могу засчитать.
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§ alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7283
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну огромный Китай территория которого расп

Ну и езжай в Китай.
Само время тем более.
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§ elektron
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4447
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну огромный Китай территория которого расположена в пяти часовых поясах,как то живёт по единому времени и неплохо живёт между прочим.Так что есть с кого пример брать.

Ну так может когда в КЗ до этого уровня дойдут, то и вопросы часовых поясов тоже сами собой отпадут.
Но пока есть то что есть, и уже сегодня, что то сделать лучше и логичнее. Ведь географически, Костанай в зоне +5. :lol:
А главное ничего не стОит, в отличие от повсеместных переименований. 8-)
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§ yudjin
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6420
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.02.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: Наш НЕ ХОЧЕТ и НЕ СДЕЛАЕТ.

Я вам больше скажу, открытым текстом намекнули, что он и есть тормоз, он против! По неизвестным нам причинам. Инициатива для рассмотрения правительством и министерствами должна быть только от него. И сколько бы не давал поручения разобраться, всё итак понятно!
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§ Настенька
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 20.02.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вы знаете странное совпадение ,но среди тех людей которых я опрашивал то же не оказалось тех которые видели или хоть ,что то слышали про ваши опросные листы

очевидно это потому, что вы опрашивали только в вышеперечисленных предприятиях, а это, конечно, горааааздо меньше чем даже 4,5,к тому же у инициативной группы под обращением к президенту листы с подписями людей,а у вас просто слова.....
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§ Victor Yang
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12482
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
им не всё равно,ОНИ НЕ ХОТЯТ

Если "по барабану" - это значит "всё равно". Если не хотят - говорят "я против".
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* Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7081
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если "по барабану" - это значит "всё равно". Если не хотят - говорят "я против".

Жесть :lol: :lol: :lol:
Я завтра постараюсь уточнить этот вопрос.
Ответы "Воздержались", "Все равно","По барабану","мальчик иди в з.....у" принимать не буду,пусть конкретно отвечают "я за" или "я против" :lol:
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Страница 9 из 9«1...789
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