Цитата: Добринцофф:

Ну огромный Китай территория которого расположена в пяти часовых поясах,как то живёт по единому времени и неплохо живёт между прочим.Так что есть с кого пример брать.

Ну так может когда в КЗ до этого уровня дойдут, то и вопросы часовых поясов тоже сами собой отпадут.

Но пока есть то что есть, и уже сегодня, что то сделать лучше и логичнее. Ведь географически, Костанай в зоне +5.

А главное ничего не стОит, в отличие от повсеместных переименований.