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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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* Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7079
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Настенька:

Кстати поздравляю,судя по всему вас теперь не 3.5,а 4.5 :lol:
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* Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7079
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они не НЕ ХОТЯТ - им всё равно. Если им всё равно - значит им одинаково комфортно будет в любом случае.

Витя им не всё равно,ОНИ НЕ ХОТЯТ ,ну это разные вещи.
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* Настенька
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 20.02.20 - 20:45
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* elektron
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4444
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кстати поздравляю,судя по всему вас теперь не 3.5,а 4.5

И меня приплюсуй. ;-) Люблю логику и порядок, а тут бардак такой со временем ужос просто. :lol:
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Страница 9 из 9«1...789
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