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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вести с полей.

Алекс, давай ещё про Германию... :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

//Подозреваемого в стрельбе в немецком городе Ханау нашли мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело, сообщила местная полиция.//
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политика нынешнего режима власти в отношении сельского хозяйства, такова ( мои личные наблюдения и моё личное мнение): вкладывать только в сёла , так называемые ОПОРНЫЕ ( с населением как минимум начиная с 2 000 человек)- провести туда газ, воду, дороги, все коммуникации, хороший Интернет, медицину, образование, культуру. А малые сёла, власть БРОСИЛА на САМОВЫЖИВАНИЕ - выживут, ну и хорошо, не выживут- ну и чёрт с ними, пусть переезжают в опорные сёла или в город или вообще пусть убираются куда хотят. Посевные площади будут засеваться механизаторами работающие по вахтовому методу: приехали работяги с города: посеяли, убрали, пары, зябь вспахали, бабки получили и уехали домой к себе в город, то же самое и с животноводством. Власти так ЛЕГЧЕ и УДОБНО. Стране Казахстану это не совсем хорошо, но государству - временщику Казахстану так проще. ИМИТАЦИЯ деятельности.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.02.2020 - 13:01]
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
на трактора посадите?


Политика нынешнего режима власти в отношении сельского хозяйства, такова ( мои личные наблюдения и моё личное мнение): вкладывать только в сёла , так называемые ОПОРНЫЕ ( с населением как минимум начиная с 2 000 человек)- провести туда газ, воду, дороги, все коммуникации, хороший Интернет, медицину, образование, культуру. А малые сёла, власть БРОСИЛА на САМОВЫЖИВАНИЕ - выживут, ну и хорошо, не выживут- ну и чёрт с ними, пусть переезжают в опорные сёла или в город или вообще пусть убираются куда хотят. Посевные площади будут засеваться механизаторами работающие по вахтовому методу: приехали работяги с города: посеяли, убрали, пары, зябь вспахали, бабки получили и уехали домой к себе в город, то же самое и с животноводством. Власти так ЛЕГЧЕ и УДОБНО. Стране Казахстану это не совсем хорошо, но государству - временщику Казахстану так проще. ИМИТАЦИЯ деятельности.
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
вспахали, бабки получили и уехали домой к себе в город,

Предложите, чем занять жителей в остальное время ? Земледельческий цикл выполнен, урожай получен и ...? Как учить детей ? Удаленно ?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2236
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.02.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
alex_60: новости с полей

---Не , а что , мне понравилось. Учитывая разницу во времени - утром встаешь , открываешь форум - и там тебе уже обрисовали картину мира. Здорово ! Спасибо , alex :lol: :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7276
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
давай ещё про Германию..


Это уже второе массовое убийство в Германии с начала 2020 года. 24 января в общине Рот-ам-Зее в федеральной земле Баден-Вюртемберг 26-летний молодой человек застрелил пятерых человек — двух мужчин и трех женщин. Стрелок также покончил жизнь самоубийством.
одно массовое убийство каждый месяц, короче говоря.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Как учить детей ? Удаленно ?[/qu

Вопрос не ко мне. Я обрисовал положение которое ожидает с/х в ближайшем времени.
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