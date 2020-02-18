elektron Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4442

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:27 Цитата: КГСПС:

Маски должны носить те, кто уже заболел.

И как Вы себе это представляете?

Инкубационный период от 14 и более дней.

Плюс учесть, что некоторые, являясь, носителем вируса,

могут даже не только симптомов не иметь, но даже и не болеть?

Как и HIV примерно.