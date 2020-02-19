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§ NG.kz
Способ борьбы с игрой "Котел" предложил экономист Олжас Худайбергенов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38085
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, игра финансово доступна большой аудитории и имеет всего четыре уровня, "что сильно сокращает цикл "вход-выход" до очень короткой длительности". А поиск основателей пирамиды усложняется тем, что у нее нет единого центра.
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§ alex_60
Способ борьбы с игрой "Котел" предложил экономист Олжас Худайбергенов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7263
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный эксперд, что сказать.
За четыре месяца до девальвации 2015
///Сейчас не время для того, чтобы проводить девальвацию, поскольку для этого нет никаких предпосылок. Об этом на своей странице в facebook написал экономист Олжас Худайбергенов.///
Сейчас в советниках у Токаева.
С тем и живём.

[Исправлено: alex_60, 19.02.2020 - 21:06]
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