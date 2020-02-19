alex_60 Способ борьбы с игрой "Котел" предложил экономист Олжас Худайбергенов #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7263

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:01 Известный эксперд, что сказать.

За четыре месяца до девальвации 2015

///Сейчас не время для того, чтобы проводить девальвацию, поскольку для этого нет никаких предпосылок. Об этом на своей странице в facebook написал экономист Олжас Худайбергенов.///

Сейчас в советниках у Токаева.

С тем и живём.



[Исправлено: alex_60, 19.02.2020 - 21:06]