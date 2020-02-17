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§ NG.kz
Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в Казахстане – журналист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Восемь запрещающих пунктов для журналистов. Но мы – аккредитованные журналисты, мы же пришли туда с удостоверением и еще с нагрудным знаком. Мы же не бандиты, не террористы» - возмутился Сергей Пономарев.
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§ abaika95
Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Из них некоторые, ну ни в какие ворота. Запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное и другое оружие//




Ужас какой) да запрет ни в какие ворота) мыж Техасцы обожаем револьверы носить) и тут такое.....



Цитата-//Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане//


Откуда известно?)



Цитата-/пришел снимать, это моя работа, это рыба, которую я поймал, это то, чем я кормлюсь. Ко мне подходит прокурор или начальник РОВД и говорит «Дайте нам это видео, нам это нужно//


Ну сними копию и дай им ее) в чем проблема?)
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§ Vit
Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форум НГ считаю нужно заблокировать когда читаешь комменты, хочется сразу уехать в Канаду, ГДР, дубну. Везде лучше чем дома.)
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§ abaika95
Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Также он отметил наличие в законопроекте таких запретов как «заниматься распространением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также находиться в алкогольном, наркотическом или другом токсикологическом состоянии» и использовать предметы одежды, закрывающие лицо.//



Чего?) он троллит что-ли?) Я правильно понимаю что его возмущает что при проведении митинга запрещено распространять алкашку,наркоту и самому быть при этом под шафэ?)
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§ Victor Yang
Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12477
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пришел снимать, это моя работа, это рыба, которую я поймал, это то, чем я кормлюсь. Ко мне подходит прокурор или начальник РОВД и говорит «Дайте нам это видео, нам это нужно». Хорошо, если вернут через два-три дня, хотя через два-три дня эта новость уже никому не нужна.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37703?1581925617

А этот Пономарёв что - на плёнку ещё снимает? Или я чего-то не понимаю? Оригинальный носитель чиновникам нафиг не нужен - им копии достаточно. Которую, в принципе, можно и на пленочном носителе сделать.
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§ Козлов я
Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.02.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний
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§ ACROS
Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.02.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//журналист Сергей ПОНОМАРЕВ//
Это тот самый который вёл "Портрет недели" до депутата?? Мне кажется он интереснее вёл, чем Артур; Артур как то монотонно ведёт, критикует по эзоповски , в общих чертах и "нашим и вашим", в основном мелочь пузатую, нудит много, пользуется своим правом неприкосновенности.

//прокурор или начальник РОВД//: - навряд ли они будут подходить, не барское это дело по митингам бегать и камеру у журналистов отнимать, для этого есть младший командный состав.
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§ maxsaf
Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну сними копию и дай им ее) в чем проблема?)

Где ее снять, на площади во время митинга? Или сказать типа, щас домой сбегаю и скопирую, давайте флешку? А если там нужного им видеоматериала не окажется - удалил значит? Короче, тут куча проблем, но кто не хочет - тот их не видит.
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§ abaika95
Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Где ее снять, на площади во время митинга?//

А где здесь написано что непосредственно на митинге будут запрашивать съёмку?)
"В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан по требованию государственных органов или других должностных лиц, предоставлять фотосъемку и видеозапись мирных собраний"

Сходи домой сделай копию а потом предоставь им видеосъёмку) по мне этот пункт о том что мало ли начнется на митинге а видеосъёмку с ракурса где произошло провонарушение вел только журналист талько такой-то газеты) вот и полиция имеет право попросить эту съёмку)


Цитата-//Короче, тут куча проблем, но кто не хочет - тот их не видит./


Да то есть пункты про алкоголь и оружие тоже проблема?)
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§ Victor Yang
Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в Казахстане – журналист
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12477
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.02.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Где ее снять, на площади во время митинга? Или сказать типа, щас домой сбегаю и скопирую, давайте флешку?

А ты думаешь что запросы вот так на улице делаются - подошёл, показал удостоверение и обязан сразу предъявить? Так оператор может саботировать работу своего СМИ и продавать налево. Делается официальный запрос, на бланке - просим предоставить имеющиеся видеозаписи такого-то числа.
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