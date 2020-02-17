abaika95 Re: Новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в... #8





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:12 Цитата//Где ее снять, на площади во время митинга?//



А где здесь написано что непосредственно на митинге будут запрашивать съёмку?)

"В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан по требованию государственных органов или других должностных лиц, предоставлять фотосъемку и видеозапись мирных собраний"



Сходи домой сделай копию а потом предоставь им видеосъёмку) по мне этот пункт о том что мало ли начнется на митинге а видеосъёмку с ракурса где произошло провонарушение вел только журналист талько такой-то газеты) вот и полиция имеет право попросить эту съёмку)





Цитата-//Короче, тут куча проблем, но кто не хочет - тот их не видит./





Да то есть пункты про алкоголь и оружие тоже проблема?)