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≡ Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкцию в отношении 70-летнего водителя автомобиля "мерседес", сбившего пешеходов на на пр. Кобланды батыра, суд рассмотрел 18 февраля. Прокуратура настаивала на изменении меры пресечения, так как полагала, что подозреваемый может покинуть Казахстан
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§ Змея Подколодная
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На момент слушания деоа в следственном суде подозреваемый находился в областной больнице, в заседании он принимал участие через мобильное приложение TrueConf.

Кто бы сомневался, сейчас будет заключение, что именно в момент аварии у него с сердцем плохо стало.
Цитата:
- Суд оставил без удовлетворения ходатайство дознавателя отдела дознания

А зачем, пусть дальше ездит. А девочка умерла. Только у нас убийцы могут свободно разгуливать по улицам города. Придет время и народ начнет вершить самосуд.
А кто нибудь видел полное видео? Один человек вышел из машины? Никаких комментариев и подробностей по этому делу. Одни сплетни в виде версий среди народа.
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§ abaika95
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
abaika95


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Сообщений: 3199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.02.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Только у нас убийцы могут свободно разгуливать по улицам города./



Ну горячку то не порите,он же не специально на людей наехал,не с ножом выбежал,к чему его сейчас под стражу? Он агрессивно себя ведёт? Грозится всех поубивать? -Нет
С каждым может случится беда
Не оправдываю его
Куда таким старикам ещё руль доверять если он сразу за сердечко схватился
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§ сайлау курманов
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не пишут, кто за старикан такой под семьдесят на мерсе людей на смерть давит. Дальше как будет?
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§ Змея Подколодная
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну горячку то не порите,он же не специально на людей наехал

Это Вы родителям погибшей, под его колесами девочки скажите. Мама еще без сознания вроде как, наверно не знает , что дитя ее вчера в сырой земле похоронена.
Не специально, ну надо же, водитель, не соблюдающий правил дорожного движения, не выспавшийся, невнимательный водитель- это потенциальный убийца на дороге! И судить должны, как за убийство преднамеренное.
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§ drakon
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18593
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если он сразу за сердечко схватился

А откуда у него - Медсправка,
что он - здоров?... :lol: :-o
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§ Змея Подколодная
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А откуда у него - Медсправка,

Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус (Мастер и Маргарита)
С этим ничего не поделаешь, но с возрастом шансы увеличиваются в разы. И у нас, что не авария, так стало плохо, приступ какой нить случается. Ну или явно в состоянии АО.
Полного видео аварии нет, один он ехал или нет. Пресс служба молчит. Точно дед был за рулем?
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