Змея Подколодная Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 870

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 Цитата: А откуда у него - Медсправка,

Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус (Мастер и Маргарита)

С этим ничего не поделаешь, но с возрастом шансы увеличиваются в разы. И у нас, что не авария, так стало плохо, приступ какой нить случается. Ну или явно в состоянии АО.

Полного видео аварии нет, один он ехал или нет. Пресс служба молчит. Точно дед был за рулем?