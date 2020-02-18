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≡ Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь идет не о профессиональных журналистах, а о людях, которые в силу своих убеждений или давней мечты хотят и могут рассказывать о том, что происходит там, где они живут.
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§ elektron
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
И мир не развалился

Подождём, когда печенюшки раздавать приедут. :lol:
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§ Козлов я
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.02.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
практически все костанайские коллеги выигрывали гранты на тот или иной проект у международных организаций. Много лет подряд. И мир не развалился.Коллег даже от госзаказа не отлучили

Цель оправдывает средства?
Если международная организация имеет двойное дно и спонсирует создание нужного для нее климата,вплоть до "цветных" революций, воспитывает нужных ей "агентов влияния" в будущем... Неужели мы до этого доросли? Мы об этом и знать не будем,что нас перевоспитывают.На месте НГ я бы смотрел на изнанку таких организаций перед участием в грантах. ИМХО.
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§ Vit
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно. Два раза прочитал. Не че не понял. Главный редактор че сказал?
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§ Coopidon
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.02.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудно им, журналистам. Например, снимая отъезд акима,можно испытать маральный испуг, от неизвестного гражданина в виде отнимания аппаратуры. А он (журналист) должен кричать о правах человека и махать своим удостоверением журналиста.
Вся надежда на американцев. Приедут, научат, инвестируют. Свобода слова, понимаешь
А она тоже денег стоит. И у журналиста всегда есть выбор. Писать что думает или то за что больше денег заплотят.

8-)
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§ abaika95
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
abaika95


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Сообщений: 3193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Трудно им, журналистам. Например, снимая отъезд акима,можно испытать маральный испуг, от неизвестного гражданина в виде отнимания аппаратуры//


Даже не буду спрашивать откуда вы это знаете)


Цитата-/А он (журналист) должен кричать о правах человека и махать своим удостоверением журналиста.//


Бедный,несчастный)


Цитата-//Вся надежда на американцев//


В них вся сила брат!


Цитата-///Приедут, научат, инвестируют/


Подготовят,внедрят,развалят....



Цитата/Свобода слова, понимаешьА она тоже денег стоит/



Конечно) все покупается и продается) хочешь статью за тебя а хочешь против тебя?) Свобода слова,все денег стоит)




Цитата-//И у журналиста всегда есть выбор. Писать что думает или то за что больше денег заплотят.


Хорошо когда совпадает о чем думаешь и то за что деньги хорошо платят)
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§ abaika95
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/практически все костанайские коллеги выигрывали гранты на тот или иной проект у международных организаций. Много лет подряд. И мир не развалился.Коллег даже от госзаказа не отлучили/


Так может НГ тоже на госзаказ поработать?)мир не развалится ведь правда?) Ну что стоит договорится о паре статей в неделю про рухани жангыру а остольное все что вздумается)) и деньги будут и пиши что хочешь) не прав?)
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§ Кушмурунец23
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 19.02.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
На месте НГ я бы смотрел на изнанку таких организаций перед участием в грантах. ИМХО.

Вот НГ, по моему мнению, и хочет поучаствовать в этом проекте, чтобы еще и изнутри своими "глазами" увидеть...
И я хочу поддержать их в этом. Тем более у меня уже есть "богатейший" опыт участия в этом проекте 2019 года. Прошел отбор в прошлом году в "гражданские журналисты" и после первого занятия обучающего вебинара был "успешно" изгнан Александрой С.
Формат моих мыслей и статей оказался не совместим с ..., в общем мои "гранаты" оказались не того калибра, который им нужен был. :lol:

[Исправлено: Кушмурунец23, 19.02.2020 - 00:29]
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§ maxsaf
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так может НГ тоже на госзаказ поработать?)

Э а че все им, мне тоже давай )) я вам такие руханические стихи забацаю... по два в неделю :lol:
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§ pro100tak
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.02.20 - 03:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я и сейчас не причитаю) просто удивлен что и до наших колхозов добралось агенство......

Решил тоже погуглить, повикипедить повнимательнее. Уж больно давно знакомая аббревиатура. https://www.usaid.gov/ru/kazakhstan
https://www.usaid.gov/node/62441
Нашел вот такое. Так что они нам с 1992 года помогают. Много что интересного можно почитать. По ходу, в наших колхозах они уже давно.
Кстати, на Кубе у них по большому счету (а почему по большому - да так говорится обычно, ни по какому) ничего не получилось. Пустая трата средств и времени, за что еще и спрос был. Ну так и нас пусть чему-нибудь поучат, а мы послухаем, да денежков еще получим.Цитата:
Ainagulsu:
(USAID)огого

Так что вряд ли это относится к разряду "огого".
Остается только добавить, что USAID помогал в борьбе со взяточничеством и коррупцией в вузах РК. Правда, они же вроде помогали в ломке советской системы образования. Но это не сами они придумали.
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§ abaika95
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.02.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Э а че все им, мне тоже давай )) я вам такие руханические стихи забацаю//


Да хоть картинки рисуй) только иностранцам вроде нельзя в госзаказе участвовать ?)



Цитата-//Кстати, на Кубе у них по большому счету (а почему по большому - да так говорится обычно, ни по какому) ничего не получилось. Пустая трата средств и времени, за что еще и спрос был/


Аа ну если так, то это конечно все меняет) у ребят просто ниче не получилось за что их осуждать?) Адольф вон тоже не смог Москву взять,только средства растратил за зря) а так-то он нормальный парень да?)
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§ maxsaf
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
только иностранцам вроде нельзя в госзаказе участвовать ?)

А в каком месте я иностранец? )) Вы меня уже во второй или третий раз гражданства заочно лишаете без суда и следствия :lol:
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§ юля елиссева
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1514
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.02.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, так что, будешь ты двойным ботом или нет?
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§ abaika95
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.02.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, так что, будешь ты двойным ботом или нет//

Да хоть тройным и четвертым) хоть американским,главное чтоб цели ботства не преследовали развал государства,межнац конфликты и агрессию на РФ,ну все как сейчас на Украине) а раз в РФ закрыли это агенство именно по этим причинам,значит парни на провале работы по Кубе не остановились) так что это место американского бота оставляю вам Юля) совмещайте)
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§ abaika95
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.02.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А в каком месте я иностранец? ))/



А что вы живя 20 лет в Канаде остались гражданином Казахстана?)
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