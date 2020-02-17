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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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§ yudjin
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6416
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.02.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но как забавно и стрёмно сегодня выглядели прикормленные местные сми, которые не стали публиковать выступление инициативной группы по многолетней проблеме и нервозную реакцию акима на него, а выдали мнение Князева, прям как заключение экспертной комиссии.
В то время, как на руках у инициаторов ВОЗВРАЩЕНИЯ времени, переведя стрелки единожды... для В.Мелеховой повторю, ЕДИНОЖДЫ, а не туда-сюда, имеется заключения ТРЁХ институтов с рекомендацией вернуть географическое время.
P.S. не виноватые они, их заставили... ;-)
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§ Coopidon
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.02.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно государственное мышление. Видать мне не дано.
Вот как они глубоко-далеко мыслят! Как они так могут?
Вот я б никогда не сообразил, когда где какие решения принимать.
Когда, улицы-города переименовать, нате-согласны. Когда иностранные машины поблажки зделать, мы говорит-подумаем. А когда время вернуть, нет, на это мы пойтить не можем!
На надо посоветоваться..
Вот ведь, какие мудрые, среди наших бастыков. Ведь вот всегда знают где какие решение правильно принять...
Ну, голова! Всмысле, головы...
8-)
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§ elektron
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Вот оно государственное мышление.

Наверное спонсоры не разрешают, или согласовать боятся :lol: 8-)
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§ elektron
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

А как Вы объясните, что в зените солнцестояния, тень от перпендикулярного предмета (дерево или воткнутая в землю палочка) на юг, то есть полдень в 12.00 как бы должен быть. поспрошайте там на складской 8-)
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7064
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как Вы объясните, что в зените солнцестояния, тень от перпендикулярного предмета (дерево или воткнутая в землю палочка) на юг, то есть полдень в 12.00 как бы должен быть. поспрошайте там на складской

Никак,меня итак сегодня из 20 опрошенных ,человек 10 послали куда подальше,с комментариями"тебе чё совсем делать не х..."
Если я завтра начну у них спрашивать про стояние палочки в 12 часов,они меня в дурашку сдадут. :lol:
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7064
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.20 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а это и есть главный аргумент - большинству надо его природное время!

Большинству по барабану и сегодняшний мой опрос подтверждает это,люди ни за ни против им не интересна эта тема, есть другие проблемы которые гораздо существеннее перевода стрелок.Они и на ваших листах подписывались,только что вы отстали от них,ну и ещё может быть некоторые и вправду поверили, что спать можно будет больше на целый час.
Даже если завтра вы добьётесь своего,основная часть населения воспримет это как должное,ну надо так надо.
В СССР же никого не спрашивали,тупо переводили стрелки два раза в год и всё.
Мне кстати по большому счёту то же пофигу,шторы в спальне ,супер светонепроницаемые,даже днём можно спать в полной темноте,а в салоне своего грузовичка я свет сделал,так что дерзайте.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7064
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.20 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
имеется заключения ТРЁХ институтов с рекомендацией вернуть географическое время.

А ещё есть заключения трёх институтов,что человек должен питаться 5 раз в день небольшими порциями-это то же очень полезно.
Работать надо никак не больше 7-8 часов в день и строго 4 дня в неделю.
Минимум раз в год надо посещать санаторий.
И ещё много много чего полезного могут порекомендовать эти институты и что толку,где кто и каким образом будет выполнять эти рекомендации?
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