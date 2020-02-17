Добринцофф Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона? #65





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:39 Цитата: yudjin:

а это и есть главный аргумент - большинству надо его природное время!

Большинству по барабану и сегодняшний мой опрос подтверждает это,люди ни за ни против им не интересна эта тема, есть другие проблемы которые гораздо существеннее перевода стрелок.Они и на ваших листах подписывались,только что вы отстали от них,ну и ещё может быть некоторые и вправду поверили, что спать можно будет больше на целый час.

Даже если завтра вы добьётесь своего,основная часть населения воспримет это как должное,ну надо так надо.

В СССР же никого не спрашивали,тупо переводили стрелки два раза в год и всё.

Мне кстати по большому счёту то же пофигу,шторы в спальне ,супер светонепроницаемые,даже днём можно спать в полной темноте,а в салоне своего грузовичка я свет сделал,так что дерзайте.