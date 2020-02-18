Кушмурунец23 Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 367

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:26 Цитата: Козлов я:

На месте НГ я бы смотрел на изнанку таких организаций перед участием в грантах. ИМХО.

Вот НГ, по моему мнению, и хочет поучаствовать в этом проекте, чтобы еще и изнутри своими "глазами" увидеть...

И я хочу поддержать их в этом. Тем более у меня уже есть "богатейший" опыт участия в этом проекте 2019 года. Прошел отбор в прошлом году в "гражданские журналисты" и после первого занятия обучающего вебинара был "успешно" изгнан Александрой С.

Формат моих мыслей и статей оказался не совместим с ..., в общем мои "гранаты" оказались не того калибра, который им нужен был.



[Исправлено: Кушмурунец23, 19.02.2020 - 00:29]