Coopidon Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона? #61





(Полноправные пользователи) Сообщений: 480

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:54 Вот оно государственное мышление. Видать мне не дано.

Вот как они глубоко-далеко мыслят! Как они так могут?

Вот я б никогда не сообразил, когда где какие решения принимать.

Когда, улицы-города переименовать, нате-согласны. Когда иностранные машины поблажки зделать, мы говорит-подумаем. А когда время вернуть, нет, на это мы пойтить не можем!

На надо посоветоваться..

Вот ведь, какие мудрые, среди наших бастыков. Ведь вот всегда знают где какие решение правильно принять...

Ну, голова! Всмысле, головы...

