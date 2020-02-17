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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3185
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Пойти на митинг, что ли и подрать горло - это стало ОБЫЧНОЙ практикой диалога власти с народом//


Одному это не то) соберите команду,разучите кричалки а лучше танцы) и обязательно кофе возьмите в стаканчиках) символ протеста) мы против власти! Но мы требуем у власти поблажек!) Самое то)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1592
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ленд-лиз во время войны совсем так не помог СССР в победе в войне?) Запад совсем не помогал не снарядами не медикаментами не едой не машинами?)

Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторону
Ведь вот давала же себе слово не поддаваться на провокации, опять попалась, слабая женщина :-)
Осталось только злобно сказать:"Ты ещё пожалеешь!" И уйти в закат!(Шучу!)
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