таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #8612





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1592

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:29 Цитата: abaika95:

А ленд-лиз во время войны совсем так не помог СССР в победе в войне?) Запад совсем не помогал не снарядами не медикаментами не едой не машинами?)



Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторону

Ведь вот давала же себе слово не поддаваться на провокации, опять попалась, слабая женщина

Осталось только злобно сказать:"Ты ещё пожалеешь!" И уйти в закат!(Шучу!) А ленд-лиз во время войны совсем так не помог СССР в победе в войне?) Запад совсем не помогал не снарядами не медикаментами не едой не машинами?)Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторонуВедь вот давала же себе слово не поддаваться на провокации, опять попалась, слабая женщинаОсталось только злобно сказать:"Ты ещё пожалеешь!" И уйти в закат!(Шучу!)