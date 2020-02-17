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≡ По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам аналитика Андрея Чеботарева, такая схема "заработка" называется схемой Понци, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних участников.
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* drakon
Re: По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18584
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное - вложу деньги.
Может Первым - буду?... :oops:
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§ abaika95
Re: По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет я понимаю что лох и мамонт не вымрет никогда) но блин,надо уже в школе доп уроком ввести дисциплину "фейки,подлоги и пирамиды вокруг нас" где детишек обучать тому что,в 90% случаев все вокруг вранье)
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§ alex_60
По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7234
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


тоже хочешь быть не халявщиком, а партнером?
как Леня Г.
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§ директор пляжа
Re: По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 410
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати не так давно в НГ рекламировали один жилищный кооператив) однако здравствуйте :lol:
что-то последнее время частенько новости пестрят как кого-то на бабло разводят) не костанай, а лас-вегас)
нужно баночек купить воздух откуда нибудь продавать, может попрет 8-)
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§ arman_kst
Re: По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже получили деньги родственники) А я не захотел искать кого подписать)
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§ Козлов я
Re: По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.02.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
нужно баночек купить воздух откуда нибудь продавать, может попрет

Хах, опоздал! Зайдите в ж-д вокзал, там в бутиках консервированный воздух Костаная продается уже давно. И даже в пропорциях- треть с КСК,треть из Центра, ну и в КЖБИ не забыли отсосать.
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§ abaika95
По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уже получили деньги родственники) А я не захотел искать кого подписать//


Ну вот ваши родственники вывели деньги а кто-то сейчас у разбитого корыта сидит)
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§ сайлау курманов
Re: По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аркалыкский воздух никто не продает, я бы купил
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§ директор пляжа
Re: По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 410
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.02.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Аркалыкский воздух никто не продает, я бы купил

цена вопроса? я как раз продаю
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