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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38054
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан за 2019 год в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновался на 54-м месте. Хуже того - сумма, получаемая работником на руки, с этого года снизилась на 1,1% из-за страхового взноса в Фонд социаьного медицинского страхования.
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§ Козлов я
Re: Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.02.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
вратарь нашего футбольного клуба «Тобол» получал $65 000 в месяц

Непроверенными данными пользуетесь. Там было около 17000$, в этом мы уже разбирались на форуме. :-x
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто смотрит сериал триггер? Кто бы дал диагноз всему что происходит одним словом, приходит к герою пациент, он оглядывает его и сразу выдает- у вас секса мало или вы перевели мучного, ну и тд...
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.02.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
переели мучного

Зарплаты низкие - чтобы не переедали? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 16.02.2020 - 17:09]
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.02.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //Цитата:
Козлов я:
получал $65 000 в месяц
// - эта в конверте.

Цитата: //Цитата:
Козлов я:
около 17000$
//- эта в зарплатной ведомости.
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.02.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://1,1% из-за страхового// - откуда эта цифра; ровно 1%.

Цитата: //Мы должны признать низкие доходы казахстанцев// - это же длится с 2008 года, выходит она тоже , мягко говоря лукавила.

Я заметил: у всех бывших министров, язык развязывается на правду, когда их выгонят с работы.
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: У власти совесть проснулась?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто будет признаваться что зря сидят и даром хлеб едят, в Японии чиновников десять раз меньше чем у нас, не пойму что делают остальные девять
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