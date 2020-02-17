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§ NG.kz
Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38054
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил устранить проблемы с интернетом, с которыми столкнулись в последние дни жители страны. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретаря президента Берик Уали.
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§ maxsaf
Re: Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Репетиция?))
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§ abaika95
Re: Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
abaika95


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Сообщений: 3163
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//YouTube не работал в Костанае,Алматы, Нур-Султане, Караганде, Шымкенте, Павлодаре, Костанае, Атырау.//


А ещё в Костанае)
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§ Тот самый
Re: Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 479
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что стало причиной сбоя, он не уточнил.


Отсутствие мозгов + боязнь возразить + запутанная иерархия + слепая исполнительность.

С такими чиновниками и врагов не надо. И приказы им нужно давать осторожно и чётко, иначе они могут например, мосты реально сжечь, если кто-то скажет "сжигаем мосты".
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§ директор пляжа
Re: Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.02.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как же теперь боятся все.. просто жуть))
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§ peshexod
Re: Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.02.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задолбали дилетанты, контролировать хотят, а мозгов не хватает.
А я с модемом бился, уже хотел новый купить.
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§ peshexod
Re: Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.02.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И для этого нужно поручение президента?
Без него ничего не работает и не решается?
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§ abaika95
Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3163
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Задолбали дилетанты, контролировать хотят, а мозгов не хватает.А я с модемом бился, уже хотел новый купить.//



Во время вас президент остановил) а то еще за ново купленный модем его "красивыми" словами обкладывали бы наверно)
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§ Добринцофф
Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7048
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.02.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут недавно статья была,что года через три только картами рассчитываться будем,так вот вчера во время глобального сбоя,я нигде не мог рассчитаться картой сбербанка,то же самое у меня в магазине клиенты не могли провести оплату.
Одна тётка орала как резаная ,дайте мне этого хозяина,я его порву,а на него налоговую натравлю,он обязан принять платёж,у меня нету налички как хотите так и принимайте.
И что вот с такими вот делать?Может им сразу аккаунт Токаева давать пусть туда пишут.
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§ abaika95
Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3163
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//на него налоговую натравлю,он обязан принять платёж/



Разве есть какие-либо нормы по видам платежа?) Если электричество отключат или сбой в самом банке будет с терминалами,человек не обязан оплатить наличкой?)
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