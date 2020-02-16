Цитата: abaika95:

Да да конечно) а то что ещё 3 тысячи человек с разных стран на этой плавучей тюрьме находятся это так и должно быть?) З-забота)

в этом контексте уместнее отвечать как говорится за себя, а то что государству по бороде это очевидно, чтобы это отрицать нужно быть слепым или глухим. анализы говорите они делают?))) ахахахха

Цитата: Тот самый:

Людям-то что сдохнуть теперь там?

для этого в Японии есть посольства других государств, пусть и занимаются вопросом возврата своих больных и здоровых граждан.

их всего 120 миллионов, стоит ли рисковать масштабной эпидемией ради кучки туристов? правильно думаешь. Их итак в 2011 20 тыс человек погибло.