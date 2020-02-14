pro100tak Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 486

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:35 Цитата: ACROS:

Мне кажеться неэтично обсуждать чьи то семейные проблемы,

Так должно было быть в бывших коммуналках, ну или в деревнях при Союзе. Нормальные люди пытались бы избегнуть такого по любому. Кому нужны чьи-то проблемы, когда своих хватает? Но это, к сожалению, было. Это часть нашей истории при СССР- подслушать и сдать. Потом что-то пошло не так. Главная партия захотела стать лучше и стала бороться сама с собой. Ведь даже боролись в отдельно взятых ячейках. Насколько применимо это к какой-нибудь, любой ячейке (Семье) нашего общества сегодня? Можно ли проводить параллели или искать аналогии, сложно ли сидеть на двух стульях? - всё икс3. Книга лиц заполнена, переполнена событиями. Внук там или не внук, сам или не сам - икс3. В августе 91-го Горбачев, последний генсек, первый и последний Президент СССР (надо же сколько эпитетов) объявил о самороспуске КПСС - главной, да еще и единственной партии. Так сложились обстоятельства по разумению одного только человека. Ни съездов, ни пленумов. Видать, понимал, что она погрязла в коррупции. У нас сегодня процентов 75 из пойманных, сдается, члены партии. Статистика на этот счет запредельна и неумолима. Что будет в марте у нас? А вдруг честный справедливый самороспуск большинством голосов нормальных? Если нет, то выход кое-кого из партии просто необходим. 72% отдали свои голоса за будущее.



[Исправлено: pro100tak, 16.02.2020 - 09:16]