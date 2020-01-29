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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.01.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
07Litra, приветствую и Вас! :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4362
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
приветствую и Вас!

У Вас сегодня День Приветствий! :lol:
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* pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.01.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У Вас сегодня День Приветствий!

И нам сегодня повезло :-) . А как нам все повезло, что у нас есть Таноми. :-) . Всегда умеет сгладить углы и снять возникающий напряг, зачехлить все пушки и стволы. Очень жаль, что имеющиеся смайлики здесь не могут выразить обычную обнимашку. Респект и уважуха Таноми.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4362
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
А как нам все повезло, что у нас есть Таноми.

Это да. Согласен.
Вот Абайка что то пропал. :-x Тоже беспокоит.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2119
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот Абайка что то пропал

---Отдыхает !! Готовится к новым дискуссиям :lol: :lol:.Вместе с alex_60.

[Исправлено: Гога, 29.01.2020 - 22:02]
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