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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я почему-то сразу так и подумал ))

У нас вчера, под сегодняшний мороз, достаточно быстро менялось атмосферное давление. Что вызывало головные боли у людей с повышенной метеочувствительностью. Не исключено что вместе с болями имели место и иные проявления подобного воздействия, как, например, некоторое незначительное помутнение сознания. ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5190
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 09:07
Комментарий удален модератором.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Интересно, зачем природе настолько нужен был пластик, что она придумала человека (я так поняла), который плааномерно её уничтожает?

Я очевидно очень тупой. Но, к сожалению, могу представить что в этом и есть замысел. Если бы он конечно вообще существовал. Но предположим что он есть.
Как вариант в следующем виде - "природа" создаёт что-либо живое. Это живое распространяется по зоне ответственности "природы", то бишь планете "земля". Распространяется настолько, что его становится прямо таки избыток. И тут бац! Катаклизм извне, ну допустим метеорит прилетел. БОльшая часть живого благополучно погибает и процесс повторяется практически по-новой. И так несколько раз. "природа" при делах, всё время чем-то занята. И тут случается такая неприятность, что с метеоритами стало туго. И следующий ждать черт знает сколько, а за это время и вовсе со скуки помереть можно. И что сделает любой адекватный объект в этом случае? Правильно! Создаст нечто, что уничтожит всё вокруг себя, а затем и самого себя. Вуаля! "природа" вновь получает поле для деятельности. Да ещё и с новым, доселе неизвестным ей, компонентом
Вам достаточно объяснений зачем теоретически может быть необходим человек, и ещё более его способность производить пластик? ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1549
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.01.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И следующий ждать черт знает сколько, а за это время и вовсе со скуки помереть можно. И что сделает любой адекватный объект в этом случае? Правильно! Создаст нечто, что уничтожит всё вокруг себя, а затем и самого себя. Вуаля!



Чёрт возьми, оригинально! :-) Особенно, про "адекватный объект"! :-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.01.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И тут случается такая неприятность, что с метеоритами стало туго
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Особенно, про "адекватный объект"

Ничуть! :-) Полно людей с таким же огромным шилом, размером с фонарный столб, в мягких тканях ягодичной мышцы. Которые сначала делают, потом переделывают а потом снова переделывают.
Да блин, это даже больше! Это стиль и направление современного производства потребительских товаров. Сделать не так чтобы на дольше хватило, а так, чтобы быстрее испортилось, чтобы сделать ещё раз. Не исключаю что в этом направлении мы вплотную приблизились к главной "тайне природы" ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 16:29
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.01.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
таноми52

Да собственно это мое обращение и к Максу, и к Батчу. Как разительно изменилась за последнее время грамотность форумчан, как все мы в той или иной степени стремимся к грамотному написанию своих постов. Помнится, что я когда-то обратился к модерам, админам и форумчанам с просьбой - давайте будем все стараться писать грамотно. Как, думаю, нам всем взаимно приятно читать наши посты. Пусть так и будет дальше. Кроме грамотности еще же присутствует и этикет. Вот я вчера, сильно возмущенный тем, как меня не поняли Макс и Батч, слишком бурно и, может, чрезмерно эмоционально, высказал свое мнение на этот счет. Не поняли, по всей видимости, потому, что я малость завуалировал свой пост. Сегодня я прошу прощения. Но только, ребята, будьте тоже терпеливы и вдумчивы.

[Исправлено: pro100tak, 29.01.2020 - 22:50]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1549
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.01.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приветствую Вас,pro100tak ! Редко появляетесь на форуме, а во флуде и того реже :-)
Рада видеть Вас среди завсегдатаев наших посиделок :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1549
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.01.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник! Не пора ли Вам увеличить количество постов хотя бы в два раза :-) :-) :-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.01.20 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
нам всем взаимно приятно читать наши посты



:-) :-) :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4360
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.20 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Рада видеть Вас среди завсегдатаев наших посиделок

Цитата:
таноми52:
Начальник! Не пора ли Вам увеличить количество постов хотя бы в два раза

Да какие тут посиделки? День не проследил, весь посиделкин форум пропустил :lol:
Что к чему и о чём? :-x
Позже наверстаю может, если время будет. Хотя такими темпами, только сайгаки угонятся. ;-)
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.01.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Рада видеть Вас среди завсегдатаев наших посиделок

Приветствую Вас тоже с не меньшей радостью!!! Действительно, на форуме бываю редко, а в посиделках и того реже. Постараюсь исправиться :oops:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4360
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Здесь я никогда не закончу свой роман...

Как всегда шедеврально! :lol:
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