pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8288





(Полноправные пользователи) Сообщений: 449

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:55 "Мракобесие посредством продуктов научной мысли это прямо апофеоз нахальства и наглости." Butch

Такое заключение ума имел я честь недавно прочитать. А ведь всего лишь речь шла о - следовало ли бы высказать соболезнования хоть кому-нибудь из властьпредержащих (а здесь я удаляю свои слова "всего лишь") семье С.Абдильдина. Покойный (мир его праху) был же одним из оппонентов 01-го при жизни. И был еще Председателем предшественника нынешних двух палат - Верховного Совета. Куча людей должны были официально выразить соболезнования, сказать какие-то слова о месте и роли покойного в жизни и истории страны . И ничего такого не было. Почему так? Молчать это не значит стереть как пыль. Как не умалчивали бы роль и место Кунаева в истории и жизни страны и ее жителей, все знают, даже нынешние школяра, кто он был для страны, так и для всех достойных в памяти народа найдется свое место, свое значение, своя роль.