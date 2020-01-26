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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8883
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.01.20 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А vip комнаты там есть? Для тех кому приспичило пар спустить.)))
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8883
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.01.20 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В голове такое не укладывается. Пришёл в баню помыться, а там голые бабы))) да кто ж в здравом уме будет теперь мыться. :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.01.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Кто в здравом уме в такую баню грязным ходит? ))
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.01.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывал я в термах ерманских. Такого понятия "мыться" как у нас,у них нет. Оне кайфуют,а не моются. Для любителей голыми специальная зона,где штук 6 разных саун и несколько бассейнов.Когда вокруг все ходят голыми,быстро привыкаешь и не обращаешь внимания.Еще и могут медом друг друга намазать в сауне. Ну,а для комплексирующих простые сауны и бассейны.
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8883
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.01.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно, а новых граждан ГДР из Африки тоже туда пускают или дискриминация у них? Только истинных арийцев. ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18444
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.01.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Только истинных арийцев.

Виталик, всех пускают.
Даже со своей девушкой,
приходи... :lol: :oops: ;-)
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8883
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.01.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Со своей девушкой, это пол беды. Я читал что с даже с тёщей туда ходят. Вот вы немцы отжигаете))) :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18444
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.01.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я читал что с даже с тёщей туда ходят

Где ты можешь увидеть тёщу.
Во всай красе?... :lol: :oops:
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* Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.01.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Бывал я в термах ерманских.

ну вот Козлов даже постеснялся картинку по этому поводу вставить.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18444
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.01.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Козлов даже постеснялся картинку по этому поводу вставить.

У него тёща наверное - молодая, берегёт её, от сглаза... :lol: :oops: ;-)
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.01.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18444
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Сын, Евгений... :lol: :lol: :oops: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18444
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довели сегодня, Вовку Добринцова-
до истерики. На немцев чего то -
начал ругаться... :lol: :oops: :-P
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Страница 218 из 218«1...216217218
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