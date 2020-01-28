Цитата: таноми52:

А ведь фамилия у него, скорее всего, от слова "добро". И его предок, когда давались фамилии, явно имел исключительную черту, увековеченную в ней - доброту

У нас в студенческой общаге жил дрыщ по кличке Глыба и Малыш, похожий на Кинг-Конга, который каждое лето работал шерпом в горах, перетаскивая грузы. Если бы в нашей общаге давали фамилии по кличкам, то запутали бы потомков по полной схеме.