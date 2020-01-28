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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.01.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, Добринцофф, считает так.



А ведь фамилия у него, скорее всего, от слова "добро". И его предок, когда давались фамилии, явно имел исключительную черту, увековеченную в ней - доброту:-)
Что с нами делает время! :-(
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12415
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А ведь фамилия у него, скорее всего, от слова "добро". И его предок, когда давались фамилии, явно имел исключительную черту, увековеченную в ней - доброту Что с нами делает время!

Я думаю это просто ник, а фамилия у него другая.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.01.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

OFF - от английского "выключено" или как нарочитый показатель отсутствия чего либо, например плэй-офф;-)
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А ведь фамилия у него, скорее всего, от слова "добро". И его предок, когда давались фамилии, явно имел исключительную черту, увековеченную в ней - доброту

У нас в студенческой общаге жил дрыщ по кличке Глыба и Малыш, похожий на Кинг-Конга, который каждое лето работал шерпом в горах, перетаскивая грузы. Если бы в нашей общаге давали фамилии по кличкам, то запутали бы потомков по полной схеме.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.01.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
OFF - от английского "выключено" или как нарочитый показатель отсутствия чего либо,



То есть понимать как "доброOFF" - отсутствует?
Спасибо, вы меня просветили :-)
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