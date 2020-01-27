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Страница 551 из 551«1...549550551
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какой француз?


Отвечу вопросом на вопрос. ))

Цитата:
abaika95: Цитата-//Так то француз немало народу каждый раз на улицы и площади выводит. Ну если вместе с полицией считать// Нуууу действительно больше полицейских перестраховщиков выходит)а так чето не заметно миллионов сподвижников у банкирчика) не популярная он фигура)


Кто такой банкирчик? )))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
какому внуку?

Тут и я затрудняюсь ответить )))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я не удивлен что вы в курсе

Я удивлен, что вы не в курсе. Новости то ваши :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кто такой банкирчик? )))//



Ну так и говорите что этот француз)

Теперь остаётся понять какому внуку?)

Цитата-//удивлен, что вы не в курсе. Новости то ваши//


Да я уже не интересуюсь особо) поуеховшие всегда подскажут что у нас происходит)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да я уже не интересуюсь особо

Бла бла бла )))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Теперь остаётся понять какому внуку?)

Это самый сложный вопрос ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Бла бла бла )//




Аргументный аргумент,так и буду вам отвечать) не обижайтесь если чо)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Банкирчик выложил, запись разговора. Экспертиза голоса будет?))
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.01.20 - 04:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое, подумал я, что за взаимные экивоки между такими фигурами на форуме? Сунулся в поисковики, а там такое...((( Не знаю, кто здесь и за что воюет, кто и что отстаивает, но что-то мне стало не по себе, что на простой запрос "внук" в русском сегменте Сети, и "grandson Kazakhstan" в английском - выходит всякая такая лабуда, что аж как-то не по себе стало. "Это мы, господи!" - есть такая повесть Воробьева. Интересная повесть, в Союзе все были в свое время в шоке из-за какой-то ее приземленной правдивости.

[Исправлено: pro100tak, 28.01.2020 - 04:59]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12392
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Теперь остаётся понять какому внуку?)

Ты вроде часами сидишь на форуме и я уверен, что не только на этом. А про самого шумного внука Казахстана вообще ничего не знаешь и ничего не слышал? Особенно последнее его скандальное заявление.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ничего не знаешь и ничего не слышал?

Или делает вид.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 07:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там много чего неясно, кто кому звонил, кто что запостил. В мире фейков ничему нельзя верить. Но одна вещь, с которой точно не поспоришь - интернет стоит на ушах, а в казнете все тихо и спокойно.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
"Это мы, господи!"

Ага. Борат-2 на подходе. ))
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