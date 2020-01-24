Цитата: Yorik:

в связи с истечением льготного периода по ввозу авто для Армении

Для Армении. Теперь это полноценный союзник. Понятна цель, откусить сухарик с праздника жизни народа, дорвавшегося до недорого автопрома. Однако, государство всегда заботится о бюджете, читай народе....

Где незаконным законом, где незаконным сбором по утилизации. Но народ то всегда в выигрыше, покупая новое и в кредит. Все для бюджета, т.е. народа

ЗЫ, это сарказм



[Исправлено: Мишаня, 27.01.2020 - 23:36]