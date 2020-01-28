Цитата: До двух часов ночи мы сидели в машинах, помогали друг другу. А потом бросили их на дороге и пошли пешком, кто домой, а кто к знакомым.

Так зачем было сидеть, если жилье рядом? Не понимаю, что за сильная необходимость переться в буран. Ладно, если в пути застало. Здесь не скажешь что прямо уж в пути - все ушли домой.

Весной растает, скоро