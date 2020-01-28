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§ NG.kz
Машины двое суток простояли на трассе между поселками Новоселовка и Абай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.20 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео в редакцию "НГ" прислала наша читательница Марина.

- Люди, попавшие в перемет 25 января в районе Новоселовка-Абай, до сих пор не смогли вызволить свои машины с трассы, - написала она.
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§ Мишаня
Re: Машины двое суток простояли на трассе между поселками...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.01.20 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
До двух часов ночи мы сидели в машинах, помогали друг другу. А потом бросили их на дороге и пошли пешком, кто домой, а кто к знакомым.

Так зачем было сидеть, если жилье рядом? Не понимаю, что за сильная необходимость переться в буран. Ладно, если в пути застало. Здесь не скажешь что прямо уж в пути - все ушли домой.
Весной растает, скоро
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