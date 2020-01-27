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§ NG.kz
Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этих собак кормили все жители, они были совершенно не агрессивны, никогда ни на кого не нападали, никому не мешали... Ужасно, что такое происходит в наше время...
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§ Lamka
Re: Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Lamka


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Сообщений: 315
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 27.01.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это собаки. Моё мнение, что если вы желаете их защитить или содержать, то просто одевайте на них ошейник с вашим адресом и номером телефона, регистрируйте её, содержите и выгуливайте! Идти с винтовкой на отстрел собак, это потенциально себя подставлять, видимо припекло.
Моя история. Будучи уже взрослым 27ми летним мужиком возвращался с остановки Бассейная через частный сектор к многоэтажкам до родителей. Шёл мальчик лет 10ти по проезду и оттуда выбежало 4 агрессивные собаки, явно не ровня ему (слова "они не укусят" заверните себе за шиворот). Всё что я мог сделать это взять мальчика и отойти пятясь назад к остановке в сторону Баймагамбетова...

Какие выводы?
Укусит бездомная - минимум уколы в живот (добровольно собака такая с вами не пойдёт).
Детей просто задерут, ведь они зачастую убегать будут.
У каждой собаки должен быть хозяин, если его нет - отлов, если есть 100МРП минимум штраф.До сих пор не пойму почему это не реализовано.

Теперь уже, имея собственных детей, ещё более ответственно отношусь к такой теме.

Поступил ещё гуманно, а не бросил у обочины, забив кирпичом.

P.S.: Вам не понять того страха, когда они кинутся на вашего ребенка, который идет со школы/дома/гуляет... взрослый не всегда может среагировать.

Целиком поддерживаю мужика.
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§ Добринцофф
Re: Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6971
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задолбали эти доброжелатели,сначала прикормят стаю бездомных собак,потом они плодиться начинают и ни одни такой сердобольный не заберёт себе домой,всё на что он способен кинуть её кусок хлеба.
А то что дети с женщинами по улице бояться пройти из-за этих свор им на....ть.
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* Змея Подколодная
Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Змея Подколодная


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Сообщений: 832
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.01.20 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь есть и другая сторона вопроса. Моральная. Такой варварский отстрел собак, на глазах у горожан, вызывает только ужас и отвращение. Но для кого то это является нормой, а этот факт пугает. Сегодня подрастающее поколение видит отношение взрослых к братьям нашим меньшим, завтра, это уже взросленькое поколение будет убивать,только уже людей.
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