Lamka Re: Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 315

Регистрация: 28.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 Это собаки. Моё мнение, что если вы желаете их защитить или содержать, то просто одевайте на них ошейник с вашим адресом и номером телефона, регистрируйте её, содержите и выгуливайте! Идти с винтовкой на отстрел собак, это потенциально себя подставлять, видимо припекло.

Моя история. Будучи уже взрослым 27ми летним мужиком возвращался с остановки Бассейная через частный сектор к многоэтажкам до родителей. Шёл мальчик лет 10ти по проезду и оттуда выбежало 4 агрессивные собаки, явно не ровня ему (слова "они не укусят" заверните себе за шиворот). Всё что я мог сделать это взять мальчика и отойти пятясь назад к остановке в сторону Баймагамбетова...



Какие выводы?

Укусит бездомная - минимум уколы в живот (добровольно собака такая с вами не пойдёт).

Детей просто задерут, ведь они зачастую убегать будут.

У каждой собаки должен быть хозяин, если его нет - отлов, если есть 100МРП минимум штраф.До сих пор не пойму почему это не реализовано.



Теперь уже, имея собственных детей, ещё более ответственно отношусь к такой теме.



Поступил ещё гуманно, а не бросил у обочины, забив кирпичом.



P.S.: Вам не понять того страха, когда они кинутся на вашего ребенка, который идет со школы/дома/гуляет... взрослый не всегда может среагировать.



Целиком поддерживаю мужика.