Yorik Re: Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 855

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:04 Вопрос в опросе сформулирован некорректно. Какие поправки в законе? Кто и когда их принимал? Вопрос с оформлением этих авто возник не из-за якобы принятых "поправок", а в связи с истечением льготного периода по ввозу авто для Армении (который был установлен на момент ее вхождения в ЕАЭС до 1.01.2020).