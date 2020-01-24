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§ NG.kz
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Результаты опроса

* abaika95
Re: Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2878
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажись владельцы альфардов мобилизовались) активно голосуют)
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§ Yorik
Re: Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 855
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.01.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос в опросе сформулирован некорректно. Какие поправки в законе? Кто и когда их принимал? Вопрос с оформлением этих авто возник не из-за якобы принятых "поправок", а в связи с истечением льготного периода по ввозу авто для Армении (который был установлен на момент ее вхождения в ЕАЭС до 1.01.2020).
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