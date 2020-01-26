Добринцофф Противоречивые впечатления от поездки в поезде #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6967

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:38 В 90-е с Москвы в Кустанай часто мотался,с билетами напряг был,бывало что в плацкарте на самой верхней третьей полке ехал по двое суток,бывало даже в купе проводников,а один раз повезло с Астаны до Кустаная в СВ ехал,сначала как все ломился в плацкарт,там уже мест не было,потом подошёл к СВ, а он пустой ,потому что дорого наверно,проводнику дал денежку и ехал как белый человек.