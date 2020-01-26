Козлов я Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3259





(Полноправные пользователи) Сообщений: 696

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:24 Бывал я в термах ерманских. Такого понятия "мыться" как у нас,у них нет. Оне кайфуют,а не моются. Для любителей голыми специальная зона,где штук 6 разных саун и несколько бассейнов.Когда вокруг все ходят голыми,быстро привыкаешь и не обращаешь внимания.Еще и могут медом друг друга намазать в сауне. Ну,а для комплексирующих простые сауны и бассейны.