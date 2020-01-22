Цитата: Добринцофф:

На баннере директор магазина изображён?

Не знаю, но вряд ли. Как налоговый консультант или спец. по погашению долгов. В ТВ проходил Цитата: Добринцофф:

Вы чё реально там в этих саунах без трусов вместе с бабами ходите

Очень даже именно так. Нет по просторам кто в полотенце, кто в халате. А в парилку, полотенце под попу и сиди. Ну бывают стеснительные, на полотенце под попу завёрнутые садятся. Да и полотенце и под ноги должно хватать.



[Исправлено: elektron, 25.01.2020 - 19:22]