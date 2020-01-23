abaika95 Re: На что устремил взор «мыслитель»? #5





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:38 Цитата-//Внимательный человек заметит, что «мыслитель» будто прижимает к животу какой-то предмет, похожий на овальное зеркало с ручкой. Что это может быть?//











Археология в большинстве случаев наука догадок) ну действительно если отмеживатся от всех философских версий про "смотрит в небо" и "поклоняется космосу" то фигурка это просто мужик на горшке который прижал к животу листочек которым потом......



Может в поселении его устанавливали сверху на туалет? Как указатель,вот мол тут можно... ))