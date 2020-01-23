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§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ Гога
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.01.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
однако!

----Не бедствуют и не разоряются.Каждый год по несколько авто покупают. Зайдите к ним на сайт .
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§ elektron
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.01.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не за мольйон в месяц, я вернулся бы, в качестве её зама. А то наболтает ещё чего лишнего ;-)
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11134
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.20 - 00:51
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