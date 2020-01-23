elektron Дорога ли у нас электроэнергия? #162





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4343

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:04 Цитата: Coopidon:



да не лично мне не хватает лишь одной цифОрки - расхода эл. эн. на все 218 тыс клиентов.

Вон если Добринцоффа посчитать? 3500 кВт/ч (в месяц). да на 0,82 Тнг умножить. =2870 тнг получим, только разницы, что из статьи. Умножим на 218000 (клиенты как юридические так и частные), получим 625 660 000 тенге делим на 220 сотрудников, выходит 2 млн 843 тыс. 909 (2843909) на сотрудника Пусть даже и с обслуживанием).



И это в месяц однако!



[Исправлено: elektron, 24.01.2020 - 19:18]