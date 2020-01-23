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Страница 11 из 12«1...9101112»
§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2871
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Рудненский аким так тоже делает//


Глупостью на глупость

Он не любит Костанай)
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11134
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Рудненский аким так тоже делает :lol: 8-)

Ну вы прям служивого в неудобное положение поставили.
Может у абайки домашние животные не кормлены.
А тут теперь после упоминания акима светоча, флагмана региональной коррупции придется на ночную оставаться.
Кокарду чесать, что вам ответить.
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Он не любит Костанай

А Рудный он любит? ))
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11134
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: А Рудный он любит? ))

:-)
https://www.youtube.com/watch?v=ihOiMFBaVKo
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§ drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18415
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вы такой патриот Костаная

Я патриот КУстаная, ты чё, не понял?... :lol: :-o
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§ drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18415
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так возвращайтесь и любите его как Юджин)


Заманчивое предложение от Абайки.
Но мне тоже подумать нада... :lol: :oops:
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§ Coopidon
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 474
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.01.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нашей компании со всего тарифа остается 0,82 тенге. На эти деньги мы содержим 220 сотрудников в 14 районных подразделениях и Костанае.

Я удивлён!
Содержать на 0,82 тенге 220 сотрудников в 14 районных подразделениях и Костанае...даже если в день...
:-o
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§ elektron
Дорога ли у нас электроэнергия?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я удивлён!

Я не меньше. Садомазахисты какие-то, даже эл. эн. в Качаре (пардон в Аркалыке) отключают. Вместо того чтобы бесперебойное снабжение обеспечить. :-x :oops:

[Исправлено: elektron, 24.01.2020 - 17:56]
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§ Coopidon
Дорога ли у нас электроэнергия?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 474
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.01.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подводя итоги, повышение тарифа - это не прихоть, оно экономически обоснованно и не ударит людей по карману.
- Именно это я хотела донести до наших потребителей.

Эти мысли надобно высечь в камне, отлить в бронзе!
Гениальная мысль!
Шах и мат!
Тут ничего и не возразить! Давайте все задумаемся о таинственной силе экономических обоснований....
:-o
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§ elektron
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
\\- Люди спрашивают, почему электроэнергия не покупается у рядом находящейся троицкой электростанции? Считают, будет дешевле… - Причин несколько. Во-первых, Троицкая ГРЭС - в другом государстве, там вообще централизованная система реализации вырабатываемой электроэнергии\\
А какая она ещё может быть, или гдето стоят распределители? :lol:
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§ Coopidon
Дорога ли у нас электроэнергия?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 474
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.01.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Товар для перепродажи, выбирается не там где-дешевле, а там, где маржа больше.
Это азы экономики...
8-)
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11134
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 23:52
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§ elektron
Дорога ли у нас электроэнергия?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.01.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

да не лично мне не хватает лишь одной цифОрки - расхода эл. эн. на все 218 тыс клиентов. :-x
Вон если Добринцоффа посчитать? 3500 кВт/ч (в месяц). да на 0,82 Тнг умножить. =2870 тнг получим, только разницы, что из статьи. Умножим на 218000 (клиенты как юридические так и частные), получим 625 660 000 тенге делим на 220 сотрудников, выходит 2 млн 843 тыс. 909 (2843909) на сотрудника Пусть даже и с обслуживанием).
8-)
И это в месяц :-o однако!

[Исправлено: elektron, 24.01.2020 - 19:18]
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11134
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.20 - 00:08
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Дорога ли у нас электроэнергия?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.01.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторюсь, как говорил Жванецкий (если не ошибаюсь) ;-)
Нужно продать 1000000 пирожков с выгодой в один рубль, и я стану миллионером)) :lol:
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