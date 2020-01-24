Цитата: Тот самый:

Ещё больший кошмар, что чиновники считают это нормальным.

Ну вы посмотрите на них внимательно.

Там же просто светится другое миропонимание.

Они не из этого города и из другой цивилизации.



Смотрел как-то фильм кажется Бибиси снимала. Не помню, но помню очень хорошая работа.

Съёмочная группа забралась в джунгли и поселилась снимать жизнь в деревне почти оторванной от мира.

Связь с цивилизацие по дороге которая скорее тропа и кажется день пути до дороги получше.

Группа просто жила в деревне и снимала вжившись в процесс жизни.

Так вот там староста той деревни фактически построенной в джунглях из веток, не обладая ничем из цивилизации вообще, решал все проблемы жителей. Делал вообще всё что возможно и даже больше, чтоб у всех всё было хорошо. И готов был сделать для этого абсолютно всё...

И оказалось он живя в мире своей деревни из веток делал это лучше, чем в другой деревне в цивилизации на большой дороге, где чёрте что творилось вплоть до разбоя и голода и всем было плевать.

Съёмочная группа смогла это очень хорошо показать буквально вживаясь в быт вместе со всеми. Смотрел не мог оторваться.



[Исправлено: Тимур Гафуров, 24.01.2020 - 20:09]