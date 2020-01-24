maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #8246





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5162

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:49 Цитата: alex_60:

а что значит - восемь стандартных лампочек? ты не знаешь какой мощности,как цветовая температура??

13 ватт 2700к. Вас не затруднит вашей подружке обьяснить, почему когда камеру направляешь на свет - то фотка становится тусклой и на самом деле в гостиной давольно таки ярко? Я с ней общаться не хочу.