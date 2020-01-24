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§ NG.kz
Кронирование: до и после
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37854
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обрубки, оставшиеся после нещадного кронирования, не радуют человека, ходящего с фотоаппаратом в руках.
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§ yudjin
Re: Кронирование: до и после
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6349
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.01.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не радуют человека, ходящего с фотоаппаратом в руках.

подтверждаю...
и напоминаю про ветку форума про ветки Костанай кронированный
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§ yudjin
Re: Кронирование: до и после
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6349
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.01.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Городские пейзажи опустынивания и превращения в асфальтно-брусчаточную степь:
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* Маркс
Re: Кронирование: до и после
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, уже фотографы возмущаются. Скоро модели присоединятся, сфоткаться негде, везде какие-то угрюмые сюрреалистические декорации. Экологи, наверное, последними подойдут.
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§ yudjin
Re: Кронирование: до и после
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6349
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.01.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Экологи, наверное, последними подойдут.

А кто это?
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§ Серый волк
Кронирование: до и после
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11115
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх жаль в Голливуде не знают об акиматских талантищах тырящих деревья.

Нуно им в портфолио послать фото.

Давно уже пора снять продолжение культового ужастика "Кошмар на улице вязов"

И название продолжения само просится

"Кошмар на улице клёнов".
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§ Козлов я
Кронирование: до и после
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.01.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Елена Пикельная
Re: Кронирование: до и после
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 310
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.01.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
"Кошмар на улице клёнов".

С вязами у нас та же самая картина...
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§ Елена Пикельная
Re: Кронирование: до и после
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 310
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.01.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А кто это?

Это очень сложный вопрос...
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* abaika95
Кронирование: до и после
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 12:29
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
Кронирование: до и после
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6349
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.01.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
"Кошмар на улице клёнов".

постер сделал
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§ Kazakoff
Re: Кронирование: до и после
Kazakoff


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 17.09.19
Отправлено: 24.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему летом то молчали? Летом асе кронированное было а листве. В жёлтую прессу скатились.
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* Маркс
Кронирование: до и после
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.01.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kazakoff:
А почему летом то молчали? Летом асе кронированное было а листве. В жёлтую прессу скатились.

Американский шпион детектед! Все лето готовили к заброске в тренировочных лагерях, поэтому о запилах ничего не слышал. Вот так первой же фразой на чужой земле и прокалываются.
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