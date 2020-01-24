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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7120
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день
//По планам властей Казахстана доля казахстанцев, владеющих русским языком должна вырасти с 89% в 2019 году [оценка] до 91% в 2025 году.//
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Поуехавших решили насильно вернуть? :-o :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Откуда инфа ?? Из *Клуба благородных девиц* ?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поуехавших решили насильно вернуть//




Нет,таблички на домах на русском вешать)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

----Давайте уже как - то сами , без *Поуехавших*.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет,таблички на домах на русском вешать)

В Канаде? ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//----Давайте уже как - то сами , без *Поуехавших//



Да я вас обратно и не зову)


Цитата-//В Канаде? ))//


Не вы там сначала на французском повесте)

Кстати что там министр и уборщица?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кстати что там министр и уборщица?)

Вы видимо хотели сказать, принц и актриса? ))
У них все хорошо )) привет вам передают. Наверное. ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не вы там сначала на французском повесте

Франкофоны хотят только на французском только в квебеке. Можно сделать только на русском и только в кустанайской области? )
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы видимо хотели сказать, принц и актриса? ))//




Нет именно отпускные министра и уборщицы) узнали?)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Франкофоны хотят только на французском только в квебеке. Можно сделать только на русском и только в кустанайской области? )//


Хотеть всего чего угодно можно)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да я вас обратно и не зову

----Даже если позовешь – не приду.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Даже если позовешь – не приду//



Да не буду я вас звать)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

//Перед тем, как пойти спать,\\ --- полтора уже часа прошло - не выспишься :lol: :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да не буду я вас звать

----Тут ничего личного - просто стих вспомнился.Просто к слову пришлось. :lol:
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