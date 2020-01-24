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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Я серого таковым не считаю
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

как выйдет из роли, тоже тогда не буду так считать.
а пока так.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: желательно что бы было видно модель,если без управления через приложение,то это действительно игрушка.

Уже попер флуд.
Фотка будет с юмором тогда. ))
Со средним пальцем. Тока без обид.)) Это чтобы не сказали, что скачал с тырнета ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ща, 5 сек ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6959
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну судя по отдельному блоку питания,об управление со смартфона речи вообще не идёт.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф, ваша очередь демонстрировать холодильник ))
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6959
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Добринцофф, ваша очередь демонстрировать холодильник ))

Если серьёзно,то похвастаться особо нечем,обыкновенный двухкамерный самсунг примерно 3 летней давности, в отличном состоянии,если не считать пару незначительных вмятин на корпусе,которые он получил когда его с 5 этажа спускали.
Но зато я его выторговал в виде дополнительной скидки,когда квартирку покупал для сдачи в аренду вот этим он и дорог. :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть заказ еды через интернет мы сегодня не увидим? ))

да шучу я, не парьтесь. :-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2841
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Помнишь, жаловалась тебе, как Абайка послал однажды Макса на ряд латинских букОФ. Я, как добросовестный пользователь, тоже пошла по этой ссылке И попала на канадский сайт,порнографический//




!!!
Первый раз слышу,может сначала ссылка нормальная была а потом с ней что-то стало) во всяком случае пародонте)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2841
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайкин, я седня наконец то посмотрел твой любимый фильмец "джокер". Мда. Я думал будет крутой боевик. Экшн. Чёт мне не очень//



Не он не самый мой любимый фильм) и даже не в первой двадцатке) да фильма депрессивная,без экшена) актерская игра Феникса божественна,в остальном просто показательный фильмец что можно и комиксы снимать как серьезную драму)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Вы так и не ответили , мастер уходить от вопросов ---(Клуб благородных девиц через дорогу----У вас не нашел , только заправка *Гелиос*) ---- где более точный адрес .
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.01.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Это наши-то олигархи "сделали" (а именно их и имела ввиду)?

Коль скоро речь о "наших" олигархах, то для меня вопрос ещё более странен. Лично мне "краденого" не нужно. Возврат части от похищенного или "отжатого" тоже не устраивает. Если полагаем что имущество было приобретено незаконным путём, то возвращаем его, и наказываем преступника в соответствии с законодательством. А так получается что "ну ты вроде и украл, но верни часть и мы тебя прощаем". По-моему поощрение налицо. И за что тогда сажают мелких воришек?!
Но ОК! Допустим что это правильно. И также допустим что налог введён. К чему это приведёт? У нас сейчас, те что есть бюджетные деньги тратятся...очень мягко скажем...неэффективно. Какой ход мыслей приводит Вас к тому, что эти дополнительные средства могут на что-то повлиять? Дороги лучше сделаны не будут, может быть в большем количестве, но также плохо. Светофоры всё также сразу после установки будут работать через пень-колоду. Можно перечислять и перечислять, те же деревья всё также будут бездарно спиливаться. Проблема-то не в том что денег нет, а в том что мы .....не умеем их рационально с максимальным эффектом использовать. И тут у меня возникает вопрос - нафига давать деньги тому, кто не умеет их использовать??? Ведь посудите сами, предположите такого же Гейтса только в условиях Казахстана. У Гейтса откуда миллиарды? Ну уж наверное они есть потому что он грамотно, взвешенно, обращался с финансами. И вот он отчисляет эти дополнительные проценты налога в казну на которые как бы ремонтируют дорогу, используя г...о и ветки. Или ставят колесо, сделанное из тех же ингредиентов. Полагаю он "дико счастлив" будет от такой своей "социальной ответственности". Или, быть может, Вы полагаете что раздача квартир и списание кредитов как-то добавляет ответственности перед обществом охваченным таким "благодеянием"? "Блажен кто верует" конечно, но у меня есть дикие сомнения на этот счёт.
Я уже приводил пример здесь. В Рудном, часть в достаточной степени обеспеченных людей, в том числе и бизнесменов (впрочем конечно не олигархов), живёт в частных домах на окраинах города. И в тех кварталах нет ни дорог, ни уличного освещения, ни какого-либо другого благоустройства. Но зато на площади есть ЧЕТЫРЕ!!!! больших экрана на которых как-бы разъясняют государственную политику. А ведь те люди фактически генерируют ту прибавочную стоимость, из которой исчисляются налоги. Как напрямую, так и опосредованно, через заработную плату. То есть мы и так к ним относимся как-будто они нам "обязаны", а взамен им дуля с маком. Так нет, Вы ещё полагаете что налоги должны быть по прогрессивной шкале. Я практически уверен что есть тот предел глупости после которого отсюда будут уезжать не только "молодые и перспективные", но и уже состоявшиеся люди, в том числе и бизнесмены. Потому что эти люди точно знают, что богатство исчисляется не одной лишь длиной полок и стеллажей в магазинах, и возможностью поехать в Турцию раз в год. Но в большей степени комфортом и удобством жизни не только внутри своего жилища но и вне его.
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