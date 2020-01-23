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§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
в личку отвечать


тебе.
дельное предложение.
можешь же когда захочешь.
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
не че не забыл?


у меня нож еще электрический есть.
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а комплект из двух рядом стоящих аппаратов


ссылку не дам , посчитают рекламой.
посмотрел в интернет магазине банка ,где к/у плачу,зайди туда,посмотри.
полно отдельных сушильных машин, бош,индезит к примеру.
покупай к ней стиральную той же фирмы(или любой другой по габаритам)
,получишь комплект.
два аппарата отдельно имеет смысл когда
площади свободной дофига и одежды дофига стирается.
в советское время в прошлом веке в банно-прачечных комбинатах
стояли отдельно стиралки и сушилки.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 08:50]

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 08:51]
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* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

В этом все дело, у нас площади дофига в домах и квартирах все подведены сразу под комплект. Поштучно не покупают тут. А че за магаз? Я гляну сам онлайн
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* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сушилка жрет электричество как 10 стиралок наверное, и вентиляция ей отдельная нужна

[Исправлено: maxsaf, 24.01.2020 - 08:53]
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

каспи,фора,технодом, да любой думаю
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* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фора не нашел. Поиск ниче не находит
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сушилка жрет Электричество как 10 стиралка наверное


конечно. я раньше думал что стиралка берет много, оказалось совсем фигня.
больше всего из бытовойтехники холодильники и морозильники берут.
ну если твою сушилку не считать.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 08:59]
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Поиск ниче не находит

"сушильные машины костанай купить"
каспи посмотри,. или технодом

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 09:03]
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* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

В каспи нашел, но честно не удобно, что оно раздельное, не будешь же брать стиралку самсунг а сушилку бош. Почему сразу парой не продаются одинаковые.
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* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
холодильники и морозильники берут.

Холодильник у меня двухдверный и еще отдельно морозильник . Сколько мотает я не в курсе.
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* Vit
Дорога ли у нас электроэнергия?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Макс, друг какую выслать тебе в Канаду. Смотри какие дешёвые)
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Почему сразу парой не продаются одинаковые.


рынок, все зависит от спроса.
а он видно не очень большой.
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* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Стиралка тоже много мотает если вода горячая не от центрального отопления.
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* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Попробуй подбери идентичную пару
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