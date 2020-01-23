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§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37848
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ Добринцофф
Дорога ли у нас электроэнергия?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6952
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стиралки с сушкой у нас продаются

[Исправлено: Добринцофф, 24.01.2020 - 00:18]
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5117
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Стиралки с сушкой у нас продаются

Это 2 в одном, или два разных девайса?
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§ elektron
Дорога ли у нас электроэнергия?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это 2 в одном, или два разных девайса?

Макс, я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с) ;-)
2 в одном уже даже и до Казахстана дошли. :lol:
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§ Vit
Дорога ли у нас электроэнергия?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8849
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы поуезжали 10-20лет назад, вы поспрашивайте у друзей своих тут. Все у нас есть и посудомойки, и тёплые полы, электроплиты, стиралки- сушилки, кондиционеры, холодильники, телевизоры, спутниковые тарелки, смартфоны, вентиляторы, компьютеры и даже интернет есть 4G)) не че не забыл? :lol:
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5117
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А я и не обижаюсь. У меня это два девайса )) выглядят почти одинаково, продаются как комплект. Пока одно сушит, второе снова стирает. :lol: ;-)
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§ Добринцофф
Дорога ли у нас электроэнергия?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6952
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это 2 в одном, или два разных девайса?

Я особо тему не изучал,так загуглил ради интереса,а оказалось пожалуйста всё есть.

Цитата:
elektron:
2 в одном уже даже и до Казахстана дошли.

В наше время необязательно идти в магазин в г.Кустанай и искать там нужную вещь,даже если чего то нет,то под заказ привезут хоть с Канады,только денежку плати.
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11109
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 01:12
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11109
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 01:39
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5117
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я особо тему не изучал,так загуглил ради интереса,а оказалось пожалуйста всё есть.

А че ее изучать, мои обе через стенку, а ваши - в гугле? )))
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5117
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, правда, удивите меня: дайте ссылку на стиралку с сушилкой, только не два в одном, а комплект из двух рядом стоящих аппаратов, в казахстанском магазине. ))

[Исправлено: maxsaf, 24.01.2020 - 01:58]
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11109
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 01:58
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11109
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 02:25
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11109
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 02:42
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11109
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 02:56
Комментарий проходит проверку.
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* Гога
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

----Дружище , пиши аккуратнее- читать тебя интересно !! Сдерживай себя . Можешь в личку отвечать .

[Исправлено: Гога, 24.01.2020 - 00:04]
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